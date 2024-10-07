Минобороны отчиталось о ходе контрнаступления в Курской области

Минобороны: российские войска продолжили наступление в Курской области

Российские войска продолжили контрнаступление в Курской области. Подробности о ходе боевых действий журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, российские военнослужащие нанесли поражение девяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои велись в районах населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Ранее генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что ВСУ использовали в Курской области западное химическое оружие под видом дымовых снарядов. По его словам, украинская сторона применила химоружие в Судже в августе 2024 года.