Минобороны показало кадры боевой работы вертолета Ми-28НМ в Курской области

Минобороны показало кадры боевого вылета вертолета Ми-28НМ в Курской области

Министерство обороны (МО) России показало кадры боевой работы вертолета Ми-28НМ в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале оборонного ведомства.

Видео начинается со взлета боевой машины. По прибытии на место выполнения задачи экипаж вертолета производит пуски снарядов. Ролик заканчивается на моменте посадки воздушного судна.

«Экипаж Ми-28НМ уничтожил личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Ранее в Курской области сняли на видео погоню дрона ВСУ за российскими морпехами, находившимися в «Ниве». На кадрах, снятых из-за укрытия, видно движущийся по дороге автомобиль. В нескольких метрах от него летит беспилотник. В один момент дрон идет на снижение, пытаясь атаковать «Ниву».