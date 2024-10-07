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13:21, 7 октября 2024Россия

Мирный россиянин пострадал во время массового налета украинских дронов

Гладков сообщил о пострадавшем при атаке дронов на Белгородскую область

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

При массовом налете дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Грайворонском муниципальном округе в селе Новостроевка-Первая дрон нанес удар по сельхозтехнике. Ранен водитель. Мужчину с осколочным ранением ноги и баротравмой попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ», — написал чиновник.

Помимо того, беспилотники атаковали еще два села — Петровка и Дунайка. В результате нападения одна квартира полностью сгорела. Гладков добавил, что над Белгородом система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще три дрона.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия будет вынуждена взять под контроль Днепропетровскую, Сумскую и Черниговскую области для обеспечения безопасности и создания буферной зоны.

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