Крупнейшие реки мира обмелели до рекордного уровня

ООН: уровень воды в реках Миссисипи и Амазонка достиг минимума

Реки Миссисипи и Амазонка обмелели до рекордного минимума в 2023 году. К такому выводу пришли специалисты Всемирной метеорологической организации ООН. Доклад опубликован на сайте учреждения.

По итогам наблюдений за последние 33 года, климат 2023 года сильнее всего сказался на состоянии крупнейших рек мира. В прошлом году продолжительные засухи сократили речной сток во многих регионах Северной, Центральной и Южной Америки. В Миссисипи и Амазонке уровень воды достиг беспрецедентно низкого значения. На фоне небывалого зноя ниже среднего также опустился уровень воды в бассейнах рек Ганг, Брахмапутра и Меконг.

В целом аномальные условия в прошлом году наблюдались в 50 процентах водосборных бассейнов мира. В большинстве из них фиксировался дефицит водных ресурсов, что ударило по местному сельскому хозяйству и промышленности. Кроме того, исключительная жара в 2023-м привела к сильнейшему таянию мировых ледников за последние полвека — в целом в тот год они потеряли 600 гигатонн воды. В результате этого увеличилась водность некоторых европейских и скандинавских рек. В дальнейшем, однако, лишившись ледниковой подпитки, их сток значительно уменьшится, предупреждают в организации.

Ранее климатологи предупредили о существенном сокращении водных ресурсов на юге Европы. Причина лежит в дефиците осадков из-за перемены климата. Точно определить год, когда ситуация станет критичной, специалисты не в силах.