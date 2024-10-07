Мужчина нанял секс-работниц за миллион рублей и пожаловался на них в банк

В Великобритании мужчина пожаловался в банк на эскортниц за миллион рублей

В Великобритании мужчина нанял двух эскортниц за 8000 фунтов стерлингов (один миллион рублей) и обвинил их в мошенничестве. Об этом пишет The Sun.

По словам мужчины, он заплатил эскортницам за три часа и встретился в оговоренном месте. После он почувствовал себя обманутым и решил, что дал им слишком много денег. Тогда он пожаловался на девушек в финансовый конгломерат Barclays и потребовал вернуть ему заплаченные через банк средства.

Служба финансового омбудсмена отклонила гражданский иск раздосадованного мужчины. Ее представитель отметил, что, даже если мужчине оказали только часть услуг, это все еще не может считаться мошенничеством. «Никакой вины на Barclays нет», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали мужчину, который прикинулся женщиной в сети, влюбил в себя мужчину и обворовал его на 70 тысяч рупий. Полиция уверена, что от действий преступника пострадали десятки человек, а он «скопил значительную сумму денег».