Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:01, 7 октября 2024Забота о себе

Пожаловавшаяся на тайный секс-фетиш мужа женщина получила совет

Фото: Shutterstock / Fotodom

За советом к коучу по отношениям Дейдре Сандерс обратилась женщина, пожаловавшаяся на тайный секс-фетиш мужа. Ее письмо и совет специалистки опубликовало издание The Sun.

43-летняя автор письма рассказала, что в течение десяти лет была счастлива с мужем, пока не сделала шокирующее для себя открытие. Однажды она искала колонки в его спортивной сумке и обнаружила там женские кружевные трусы. Затем женщина нашла нижнее белье и в ящиках комода среди носков супруга, причем все трусы были разного фасона и размера.

После этой находки автор письма полезла в телефон партнера, ожидая найти в нем переписку с другими женщинами, но обнаружила лишь, что он заказывал эти трусы в интернете. «Мы всегда были близки, но теперь у меня такое чувство, будто я вышла замуж за незнакомца со странными сексуальными предпочтениями. Муж объяснил, что женское белье его возбуждает, и пытался убедить, что это лишь безобидная причуда. С тех пор я не могу заниматься с ним сексом», — призналась женщина.

Материалы по теме:
«Это похоже на рай» Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
«Это похоже на рай»Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
1 декабря 2021
Раздутая красота Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Раздутая красотаЗачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
17 декабря 2019
«Первые трусы я украл у жены друга» Россияне тратят миллионы на покупку грязного белья. Как устроен рынок фетишизма?
«Первые трусы я украл у жены друга»Россияне тратят миллионы на покупку грязного белья. Как устроен рынок фетишизма?
15 августа 2022

В ответ на письмо Сандерс заявила, что фетиши — это часть личности человека, поэтому нереалистично требовать от кого-то немедленно расстаться с ними. «Вам нужно обсудить с мужем, что для него значит этот фетиш, может ли он пойти на компромисс и хотите ли вы по-прежнему быть вместе. В то время как некоторым мужчинам просто нравится время от времени носить женское нижнее белье, для других — это признак глубоко укоренившейся потребности постоянно одеваться как женщина. Но разобраться в ситуации поможет только психолог», — считает эксперт.

Ранее Дейдре Сандерс дала совет 25-летней девушке, которая два года не занималась сексом, так как во время интимной близости не может совладать со своим телом. Коуч посоветовала ей начать исследовать свое тело без партнера.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      В США обеспокоились умственными способностями Трампа. Кандидаты в президенты не раз обвиняли в этом друг друга

      В США призвали Зеленского заключить мир с с Россией

      Мужчина вцепился зубами в напавшую на него гигантскую змею и спасся

      Пожаловавшаяся на тайный секс-фетиш мужа женщина получила совет

      В Черниговской области приостановили производство дронов для ВСУ

      ФСБ задержала троих нарушителей границы в Приморье

      Назван вероятный преемник Антонова в качестве посла РФ в США

      Армия Израиля сообщила об ударе по больнице с центрами ХАМАС

      В Антарктике увеличился растительный покров

      Дипломат напомнила предупреждения России о действиях НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше