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05:30, 7 октября 2024Путешествия

Россиянин описал жизнь в Индии фразой «смог продержаться только два месяца»

Фото: Sira Anamwong / Shutterstock / Fotodom

Россиянин переехал в Индию и признался, что смог продержаться там только два месяца. Своей историей он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читатель издания рассказал, что он нашел вакансию переводчика в международной компании и переехал с женой в город Мумбай.

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«Самый главный минус, который бросался в глаза, — это мусор. Целые горы отходов. Никто за этим на пляже не смотрит. Очень-очень-очень много коров. Я все понимаю, это священное животное, поэтому не буду считать это особым минусом, нужно уважать чужую культуру», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

По его словам, в стране есть ряд серьезных проблем, которые влияют на качество жизни людей. Среди них — высокий уровень социального и экономического неравенства, затрудненный доступ к образованию и плохая инфраструктура.

«В стране есть все же плюсы, но минусов больше. Если бы мне предложили еще раз даже за бесплатно переехать сюда, я бы ни за что не согласился. Переезд в Индию стал для меня новым поворотом в жизни, и я не особо этому был рад», — заключил автор отзыва.

Россиянин добавил, что, несмотря на все сложности, он пытается сохранять теплые воспоминания о приятелях, с которыми по сей день общается по переписке.

Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в Индии и была поражена местным бытом и условиями жизни людей. Она пожаловалась, что во время вечерней прогулки по Мумбаи ей пришлось перешагивать через спящих индийцев, среди которых были дети и старики.

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      Алина Черненко
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