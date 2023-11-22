Россиянка описала быт жителей Индии фразой «это настоящий треш»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Индии и была поражена местным бытом и условиями жизни людей. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что на улицах индийских городов можно встретить много бедняков, которые живут под открытым небом. Ершова рассказала, что во время вечерней прогулки по Мумбаи ей пришлось перешагивать через спящих индийцев, среди которых были дети и старики.

«Они спали друг с другом на асфальте, под мостом, на земле. А вокруг них бегали огромные крысы. Один старик спал на периле моста — это настоящий треш», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

По словам путешественницы, на улице бедные индийцы едят, общаются, моются, торгуют и занимаются другими делами. Она добавила, что у таких людей нет домов, и они в буквальном смысле живут в картонных коробках.

Ершова также пояснила, что обеспеченные местные жители, наоборот, проводят время в закрытых пространствах: роскошных домах, ресторанах, торговых центрах высокого класса или престижных клубах.

«Именно поэтому атмосфера индийских улиц напоминает бомжатник, и в толпе вы не увидите аристократичных и богатых индийцев. Им здесь нет места», — заключила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша описала поездку в Индию фразой «от восторга до отравления один шаг». Она отметила, что местная уличная еда может быть опасной для здоровья туристов.