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16:26, 7 октября 2024Россия

Россиянин остановил драку прохожих одним броском и попал на видео

Житель Челябинска остановил драку прохожих одним броском горшка с цветком

Житель Челябинска остановил драку прохожих одним броском горшка с цветком. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленном видеоролике видно, как двое мужчин громко конфликтуют под окнами дома. Один из них желает продолжить беседу на кулаках. В этот момент в него попадает цветочный горшок.

После этого нарушители спокойствия разошлись. В полицию никто из них не обращался.

Ранее сообщалось, что в городе Находка Приморского края тренер по рукопашному бою нокаутировал экс-мужа возлюбленной из-за невыполненного домашнего задания их общего ребенка.

Медики диагностировали у пострадавшего множественные переломы челюсти со смещением, ушибы, сотрясение мозга. После инцидента россиянин пошел в правоохранительные органы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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