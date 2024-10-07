Россиянин остановил драку прохожих одним броском и попал на видео

Житель Челябинска остановил драку прохожих одним броском горшка с цветком

Житель Челябинска остановил драку прохожих одним броском горшка с цветком. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленном видеоролике видно, как двое мужчин громко конфликтуют под окнами дома. Один из них желает продолжить беседу на кулаках. В этот момент в него попадает цветочный горшок.

После этого нарушители спокойствия разошлись. В полицию никто из них не обращался.

Ранее сообщалось, что в городе Находка Приморского края тренер по рукопашному бою нокаутировал экс-мужа возлюбленной из-за невыполненного домашнего задания их общего ребенка.

Медики диагностировали у пострадавшего множественные переломы челюсти со смещением, ушибы, сотрясение мозга. После инцидента россиянин пошел в правоохранительные органы.