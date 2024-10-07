Россиянина задержали из-за расправы над бывшей женой при помощи переделанного оружия

В Забайкальском крае следователи задержали мужчину по подозрению в убийстве

В Забайкальском крае следователи задержали 31-летнего местного жителя по подозрению в расправе над бывшей женой при помощи переделанного оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

При обыске у подозреваемого изъяли возможное орудие преступления – травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение по статье 105 УК РФ, а следователи обратятся в суд с ходатайством о его аресте.

Вечером 6 октября в городе Могоча нашли 30-летнюю женщину без признаков жизни с несколькими огнестрельными ранениями на теле. Сейчас устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы совершенного преступления.

Ранее в Подмосковье бизнесмен жестоко расправился с бывшей женой после развода.