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07:38, 7 октября 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за публичные призывы к экстремизму

В Приморье задержали мужчину за публичные призывы к экстремизму

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

В Приморском крае задержали местного жители за публичные экстремистские высказывания. Об этом сообщили в Telegram-канале антитеррористической комиссии региона.

По данным ведомства, россиянин во «ВКонтакте» призывал подписчиков одного из пабликов унижать и насиловать сторонников президента России.

Возбуждено дело по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет») УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет колонии.

Ранее сотрудники ФСБ выявили в Пензенской области радикала, призывавшего к насилию над последователями другой веры.

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      Екатерина Кашурникова
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