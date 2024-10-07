Россиянина задержали за публичные призывы к экстремизму

В Приморье задержали мужчину за публичные призывы к экстремизму

В Приморском крае задержали местного жители за публичные экстремистские высказывания. Об этом сообщили в Telegram-канале антитеррористической комиссии региона.

По данным ведомства, россиянин во «ВКонтакте» призывал подписчиков одного из пабликов унижать и насиловать сторонников президента России.

Возбуждено дело по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет») УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет колонии.

Ранее сотрудники ФСБ выявили в Пензенской области радикала, призывавшего к насилию над последователями другой веры.