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10:11, 9 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин попался ФСБ за призывы к насилию из-за религии

В Пензенской области ФСБ задержала радикала за призывы к насилию из-за веры

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ выявили в Пензенской области радикала, призывавшего к насилию над последователями другой веры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Местный житель 1997 года рождения подозревается в совершении преступления по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

По данным следствия, россиянин придерживается праворадикальных взглядов. В интернете он публиковал призывы к насильственным действиям на религиозной почве. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.

26 августа сообщалось, что Магаданский городской суд приговорил местного жителя к двум годам в колонии-поселении за призывы к насилию в отношении русских.

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      Любовь Ширижик
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