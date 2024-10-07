Россиянка побывала в Лондоне и описала рекламу чайлдфри фразой «Запад катится не туда»

Россиянка побывала в Лондоне и пожаловалась на рекламу чайлдфри и небинарности

Российская туристка побывала в Лондоне и пожаловалась на рекламу чайлдфри и поддержку небинарных людей на улицах города. Об этом Наталия рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Девушка заметила, что, судя по всему, она «окончательно обрусела», поскольку происходящее в центре британской столицы ей показалось возмутительным. Так, на оживленной улице Пикадилли россиянка заметила флаги Украины и Палестины, а также плакаты с надписями «Развод — это прекрасно» или «Поддержите небинарного человека рядом».

«Вот такое вот я читаю повсюду. И меня это очень сильно бесит, потому что им внушают какие-то бредовые ценности, которые мне, как русскому человеку, совершенно чужды. И я понимаю, что весь этот западный мир вместе с Англией катится куда-то не туда», — описала туристка увиденное.

Ранее другая туристка рассказала, что местные жители в Италии обожают и очень ждут русских туристов. Большинство ее знакомых итальянцев восхищаются щедростью россиян, которые привыкли тратить в отпуске много денег.