Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:23, 7 октября 2024Путешествия

Россиянка побывала в Лондоне и описала рекламу чайлдфри фразой «Запад катится не туда»

Россиянка побывала в Лондоне и пожаловалась на рекламу чайлдфри и небинарности

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Российская туристка побывала в Лондоне и пожаловалась на рекламу чайлдфри и поддержку небинарных людей на улицах города. Об этом Наталия рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Девушка заметила, что, судя по всему, она «окончательно обрусела», поскольку происходящее в центре британской столицы ей показалось возмутительным. Так, на оживленной улице Пикадилли россиянка заметила флаги Украины и Палестины, а также плакаты с надписями «Развод — это прекрасно» или «Поддержите небинарного человека рядом».

Материалы по теме:
Дешевая Европа, «семейный» Оман и отдых для авантюристов. Куда отправиться летом: топ пляжных мест в России и за рубежом
Дешевая Европа, «семейный» Оман и отдых для авантюристов.Куда отправиться летом: топ пляжных мест в России и за рубежом
21 апреля 2024
«Напомнил Дубай, но с красивой восточной душой» Что стоит знать об отдыхе в одной из самых богатых стран мира — Катаре?
«Напомнил Дубай, но с красивой восточной душой»Что стоит знать об отдыхе в одной из самых богатых стран мира — Катаре?
12 мая 2024

«Вот такое вот я читаю повсюду. И меня это очень сильно бесит, потому что им внушают какие-то бредовые ценности, которые мне, как русскому человеку, совершенно чужды. И я понимаю, что весь этот западный мир вместе с Англией катится куда-то не туда», — описала туристка увиденное.

Ранее другая туристка рассказала, что местные жители в Италии обожают и очень ждут русских туристов. Большинство ее знакомых итальянцев восхищаются щедростью россиян, которые привыкли тратить в отпуске много денег.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Сразу восемь российских генералов лишились постов в один день. Кто они и что об этом известно?

      Молдавия сократила количество избирательных участков до двух

      ЦБ раскрыл сдерживающий рост цен фактор

      13-летняя девочка расправилась с сестрой из-за спора о смыве в туалете

      Попытки Запада влезть в диалог Баку и Еревана прокомментировали

      Мостовой рассказал о состоянии после операции

      На Западе заявили о растущем дезертирстве в ВСУ

      Молодых и здоровых россиян предупредили о смертельной опасности алкоголя

      Желавшую впечатлить детей россиянку осудили за незаконное ношение полицейской формы

      Экс-солистка «Серебра» показала лицо с обесцвеченными бровями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше