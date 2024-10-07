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07:03, 7 октября 2024Россия

Российский военный раскрыл главную трудность в Курской области

Военный Метис: главной трудностью в Курской области являются особенности рельефа

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Особенности рельефа являются главной трудностью в Курской области, заявил РИА Новости оператор беспилотников с позывным Метис.

Он уточнил, что лес в регионе гораздо плотнее, чем, например, в ДНР. «Есть где спрятаться», — рассуждает он. Помимо этого, в Курской области сильнее работают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Даже новые частоты, которые мы раньше не использовали, довольно оперативно глушатся, из-за чего поражать цели сложнее", — поделился наблюдением военный.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение украинских войск в Курскую область было совершено для мотивации союзников.

Глава государства пояснил, что цель операции в российском регионе заключается в том, чтобы помочь западным партнерам стать «более решительными» в вопросе помощи Киеву. Кроме того, таким образом Зеленский хотел заявить союзникам о необходимости усилить давление на Россию для справедливого завершения конфликта.

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      Сергей Грехов
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