Российскую школьницу сняли с парапета на десятом этаже

В Петербурге 16-летнюю школьницу сняли с парапета на десятом этаже

В Санкт-Петербурге 16-летнюю школьницу сняли с парапета на десятом этаже. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям канала, девочка отправила подруге тревожное сообщение. Та сразу побежала за помощью к матери — она позвонила в полицию. В это же время жители района увидели старшеклассницу на крыше.

По вызову на место прибыли сотрудники полиции и росгвардейцы. Школьницу сняли с парапета и передали медикам. Россиянку удалось спасти. Врачи отметили, что у несовершеннолетней тяжелое эмоциональное состояние.

До этого жительница Соснового Бора Санкт-Петербурга сорвалась с 18-го этажа, пытаясь сделать селфи. Спасти несовершеннолетнюю медикам не удалось.