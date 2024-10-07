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12:00, 7 октября 2024Россия

Российскую школьницу сняли с парапета на десятом этаже

В Петербурге 16-летнюю школьницу сняли с парапета на десятом этаже

Фото: Pensioner / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге 16-летнюю школьницу сняли с парапета на десятом этаже. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям канала, девочка отправила подруге тревожное сообщение. Та сразу побежала за помощью к матери — она позвонила в полицию. В это же время жители района увидели старшеклассницу на крыше.

По вызову на место прибыли сотрудники полиции и росгвардейцы. Школьницу сняли с парапета и передали медикам. Россиянку удалось спасти. Врачи отметили, что у несовершеннолетней тяжелое эмоциональное состояние.

До этого жительница Соснового Бора Санкт-Петербурга сорвалась с 18-го этажа, пытаясь сделать селфи. Спасти несовершеннолетнюю медикам не удалось.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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