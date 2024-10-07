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10:11, 7 октября 2024Из жизни

Рыбак нашел ботинок и рюкзак исчезнувшей больше года назад женщины

В Японии рыбак нашел вещи женщины, исчезнувшей в походе больше года назад

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Японии у полиции появились первые зацепки по делу пожилой женщины, исчезнувшей больше года назад. Об этом сообщает WTNH.

61-летняя Патрисия Ву-Мурад отправилась в одиночный поход в апреле 2023 года и пропала. Ее искали с помощью собак, дронов и вертолетов, но все безрезультатно. Муж Патрисии Кирк рассказал, что после произошедшего переехал, поскольку не мог жить один в старом доме. И вещи, и стены напоминали ему о супруге, в браке с которой он состоял 33 года.

Семья Патрисии получила подсказку о ее судьбе благодаря рыбаку. Как пишет People, он ловил рыбу в ручье, когда заметил в нем рюкзак. Внутри он нашел электронную почту владелицы и ее домашний адрес и обратился к полицейским. Те позвонили Кирку и обыскали местность у ручья, где наткнулись на женский ботинок.

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Мужчина подтвердил, что все эти вещи принадлежали Патрисии. Он отметил, что раньше поиски велись на тропе, и то, что новые находки были сделаны в ручье, озадачили его и полицейских. «Она пошла не по тому следу или ее похитили и бросили именно здесь?» — задались вопросом они.

По словам Кирка, расследование исчезновения Патрисии продолжится с новыми данными. «Я должен надеяться, что каким-то чудом она все еще жива, и пока не услышу обратное, я буду цепляться за эту надежду», — признался он.

Ранее сообщалось, что в Шотландии, Великобритания, нашли останки мужчины, исчезнувшего почти два года назад. Сотрудники полиции отметили, что пока не заметили ничего подозрительного в его деле.

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      Юлия Юткина
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