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14:04, 7 октября 2024Бывший СССР

Стало известно об активизации боев за Каменское в Запорожской области

Рогов: в Запорожской области активизировались бои за село Каменское

Фото: Reuters

В Запорожской области активизировались бои за село Каменское, которое находится на левом берегу бывшего Каховского водохранилища. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Активизировались бои, которые сейчас идут в самом селе Каменское, часть которого удерживают украинские боевики. Штурмовые отряды нашей армии добились тактического успеха и продвинулись по переднему краю, оттесняя противника к северным окраина села и за него», — сказал он.

В сентябре Рогов заявлял, что подразделения Вооруженных сил России расширили линию контроля вдоль Каховского водохранилища в Запорожской области. При этом он отметил, что Российская армия добилась успехов несмотря на активное противодействие украинских военных.

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      Александр Курбатов
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