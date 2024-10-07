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19:40, 7 октября 2024Культура

Труп известного рэпера обнаружили в гараже

В Екатеринбурге в гараже обнаружили труп рэпера MC Bandit

Фото: Alexey Brazhnikov / ВКонтакте

Известный екатеринбургский рэпер Алексей Бражников, известный как MC Bandit, найден мертвым. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации источника издания, тело 40-летнего артиста обнаружили в гараже в районе Уралмаш города Екатеринбурга. О причинах произошедшего не сообщается. Информацию о смерти музыканта подтвердил один из его близких.

Последний свой трек рэпер выпустил в феврале 2024 года. MC Bandit сотрудничал с рэпером Витя АК-47 и группой «Восточный округ», также он открыл собственную студию звукозаписи. Сообщается, что у Бражникова остался сын.

Ранее стало известно, что ушел из жизни актер, сыгравший фейкового депутата Наливкина.

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      Андрей Шеньшаков
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