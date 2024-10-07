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13:38, 7 октября 2024Путешествия

Турист зашел в бар в Японии и проснулся почти без миллиона рублей

Yahoo News: мошенники украли у туриста в баре Японии 10 тысяч долларов

Фото: Unsplash

Турист из Австралии зашел в бар в Японии и столкнулся с мошенниками, которые украли с его карты 10 тысяч долларов (почти миллион рублей). Подробностями истории поделилось издание Yahoo News.

Диджей Роберт Брегнсдал, известный как Тагло, посетил заведение в Токио, где ему предложили попробовать напиток, после чего он потерял сознание. Мужчина рассказал в соцсетях, что он проснулся через несколько часов в том же месте, но другие посетители и персонал не обращали на него никакого внимания и вели себя так, будто его там вообще не было.

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В своем посте Брегнсдал отметил, что он никогда раньше не подвергался воздействию наркотиков и что этот опыт «полностью потряс его мир». «Я смотрю на свой банковский счет и вижу, что на нем нет денег, все они были украдены, было много транзакций», — добавил он.

Мужчина сообщил о произошедшем в местную полицию и банк, но, по его словам, стражи правопорядка проигнорировали жалобу, а финансовая организация вернула ему лишь 3 тысячи долларов (около 284 тысяч рублей).

«Эти деньги были всем моим имуществом <…> 4 тысячи долларов (около 379 тысяч рублей — прим. "Ленты.ру") я накопил на ремонт машины, то есть теперь у меня не будет никакого транспорта, — пожаловался диджей. — У меня начались настоящие проблемы».

В августе двух американских туристок накачали наркотиками в отеле на курорте Мексики. Девушки выпили воды в баре у бассейна и обе потеряли сознание.

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      Алина Черненко
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