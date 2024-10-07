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16:03, 7 октября 2024Путешествия

Унесенную течением во время дайвинга туристку нашли в желудке акулы

The Sun: туристка из США поехала на дайвинг в Индонезию и была съедена акулой

Фото: Unsplash

Туристка из США поехала с друзьями в дайвинг-тур в Индонезию и была съедена акулой. Подробностями истории поделился таблоид The Sun.

По данным издания, 26 сентября 68-летняя американка совершала погружение с шестью друзьями возле острова Реонг. Во время дайвинга женщину унесло сильным течением, и гид не смог вытащить ее из воды на лодку.

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Как пишет источник, спасатели искали туристку восемь дней, но 3 октября остановили операцию из-за опасных погодных условий. В воскресенье, 6 октября, рыбак из соседней страны Восточный Тимор сообщил, что нашел человеческие останки в желудке пойманной акулы. На теле был черный гидрокостюм, и местные чиновники решили, что, по всей видимости, это была пропавшая дайверша.

В сентябре в Испании женщина лишилась ноги во время нападения акулы в океане. Спасатели эвакуировали пострадавшую на вертолете, однако спасти ее не удалось.

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      Алина Черненко
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