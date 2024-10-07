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11:48, 7 октября 2024Экономика

Средняя цена автомобиля с пробегом в России упала

«Автостат»: средняя цена машины с пробегом в сентябре упала до 1,47 млн рублей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В сентябре средняя цена автомобиля с пробегом в России упала на 3,4 процента, до 1,47 миллиона рублей по сравнению с уровнем прошлого года. Об этом со ссылкой на мониторинг агентства «Автостат» пишет «Коммерсантъ».

В месячном выражении стоимость подержанных машин снижается седьмой месяц подряд, однако в сравнении год к году сократилась впервые за долгое время. При этом по итогам первой половины 2024 года доли объявлений о продажах автомобилей возрастом от трех до шести лет и менее трех лет сократились, то есть средний срок владения растет.

В агентстве такую динамику связывают со стремлением россиян дольше эксплуатировать европейские корейские и японские бренды, новые машины которых стало очень сложно достать на отечественном рынке.

По итогам января-августа «Автостат» оценивает объем рынка машин с пробегом в 3,85 миллиона единиц, что на процент больше, чем годом ранее. На фоне ожидания роста цен из-за взлета утилизационного сбора продажи в августе выросли на 1,6 процента в годовом выражении и на 2,5 процента по отношению к июлю. Результат 560 тысяч автомобилей стал лучшим с октября 2021 года, еще до остановки поставок в Россию продукции крупнейших брендов в связи с боевыми действиями на Украине.

Аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов считает, что средняя цена падает из-за выхода на рынок более дешевых и возрастных автомобилей. Однако если речь идет о любой конкретной модели, то поводов для снижения их стоимости нет. По оценке эксперта, спрос будет все дальше смещаться в сторону старых и дешевых моделей.

Ранее «Автостат» сообщил, что за девять месяцев в России продали 1,15 миллиона новых легковых автомобилей, что на 61 процент больше, чем годом ранее, а чаще всего россияне выбирали машины Lada.

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      Платон Щукин
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