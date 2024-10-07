В Госдуме одной фразой высмеяли отказ сборной Таджикистана играть против России

Депутат Попов об отказе сборной Таджикистана играть с Россией: как теперь жить

Депутат Госдумы и журналист Евгений Попов высмеял отказ сборной Таджикистана по футболу играть против команды России. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Как теперь жить», — оценил он произошедшее одной фразой.

Ранее стало известно, что сборная Таджикистана отказалась проводить товарищескую встречу с Россией в ноябре. Отмечалось, что у команды на этот период запланированы другие матчи.

Сборные России и Таджикистана провели предыдущую товарищескую встречу в ноябре 2022 года. Игра завершилась вничью со счетом 0:0.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.