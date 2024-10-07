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16:37, 7 октября 2024Россия

В российском регионе прокомментировали возможный всплеск случаев шизофрении

В алтайском минздраве назвали недостоверными данные о нехватке сульпирида

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В минздраве Алтайского края прокомментировали возможный всплеск случаев шизофрении, который российскому региону ранее предсказывали СМИ. В министерстве назвали недостоверными данные о нехватке сульпирилда, который назначают пациентам с психическими и тревожными расстройствами, пишет РБК.

По данным министерства, в регионе насчитывается почти пять тысяч упаковок препарата, из которых более трех тысяч продаются в аптеках, а оставшиеся упаковки находятся непосредственно в медицинских учреждениях.

Как рассказала изданию директор сети аптек Алтая Марина Годова, только у них на складе для обеспечения федеральных льготников есть 320 упаковок препарата. По ее словам, пациенту с психическим расстройством, для лечения которого назначается сульпирид, в среднем необходимо пять упаковок препарата в месяц.

Ранее Mash сообщал, что в Алтайском крае может произойти всплеск шизофрении из-за того, что государственные аптеки якобы не успели закупить достаточное количество нейролептиков и возник дефицит препарата.

Канал, в частности, утверждал, что за 2023 год 13,7 тысячи жителей региона с психическими заболеваниями обратились к специалистам. Отмечалось, что это рекордный показатель по стране.

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      Елена Торубарова
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