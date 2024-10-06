Российскому региону предсказали всплеск случаев шизофрении

Mash: в Алтайском крае наблюдается дефицит препарата от шизофрении «Сульпирид»

В Алтайском крае может произойти всплеск шизофрении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в регионе наблюдается дефицит препарата от психических и тревожных расстройств «Сульпирид». Это произошло, потому что государственные аптеки не успели закупить достаточное количество нейролептиков, при том, что один из российских препаратов изготавливается в Кемеровской области — соседнем с Алтайским краем регионе.

Mash со ссылкой на экспертов пишет, что за 2023 год в Алтайском крае 13,7 тысячи человек с психическими заболеваниями обратились к специалистам. Отмечается, что это рекордный показатель по стране.

Ранее сообщалось, что в России производители медицинских препаратов призвали к тому, чтобы увеличенные из-за дефицита цены на лекарства применялись в течение двух лет, а не одного года, как установлено в настоящее время.