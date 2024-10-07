Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:01, 7 октября 2024Забота о себе

Врач предупредил о смертельной опасности распространенного женского заболевания

Хирург Моррис: инфекции мочевыводящих путей могут привести к сепсису

Фото: CGN089 / Shutterstock / Fotodom

Циститом и другими заболеваниями мочевыводящих (ИМП) путей может заболеть любой человек, но чаще всего он встречается у молодых сексуально активных женщин, рассказал хирург Эндрю Конвей Моррис. В комментарии для The Sun врач предупредил о смертельной опасности этого распространенного женского заболевания.

По словам Морриса, от большинства инфекций мочевыводящих путей можно вылечиться с помощью антибиотиков, однако в некоторых случаях инфекции могут привести к сепсису и даже летальному исходу. «Наиболее частой причиной заражения крови становятся инфекции верхней части мочевыводящих путей, затрагивающие почки», — объяснил хирург.

Он обратил внимание на то, что при обычном течении ИМП появляются боль при мочеиспускании, частые и внезапные позывы в туалет, боль в нижней части живота или спине. Если же к указанным симптомам добавились учащенное дыхание, спутанность сознания, холодные руки и ноги, сыпь на коже, очень высокая температура или неконтролируемая дрожь, необходимо сразу обращаться за медицинской помощью, так как эти признаки предупреждают об осложнении ИМП, которое может привести к сепсису.

Материалы по теме:
С хирургической точностью. Роботы проводят операции на живых организмах. Когда они заменят обычных врачей?
С хирургической точностью.Роботы проводят операции на живых организмах. Когда они заменят обычных врачей?
13 февраля 2022
«В этой области мировая медицина зашла в тупик» Зачем иностранцы приезжают лечиться в Россию?
«В этой области мировая медицина зашла в тупик»Зачем иностранцы приезжают лечиться в Россию?
20 ноября 2020

Ранее уролог-андролог Светлана Калинина предупредила об опасности лечения цистита «бабушкиными» методами. Она подчеркнула, что при неправильной терапии заболевание может стать хроническим.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Словакии предложил ударить дальнобойной ракетой по Брюсселю

      Захарова напомнила о насильственной стерилизации в США

      Названы лучшие направления России для семейного отдыха в октябре

      Глава МАГАТЭ осудил заявление ГУР Украины об убийстве работника ЗАЭС

      Россиянам дали совет при перекрытии отопления соседом

      В Курске заочно арестовали двух иностранных журналистов

      Юран рассказал об угрозах с Украины из-за выступлений за Россию

      Сотрудники компании Бакальчука покинули офис Wildberries

      «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» в откровенном наряде пришла на гонки

      Армия Израиля сообщила об ударах по более 120 объектам «Хезболлы» за час

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше