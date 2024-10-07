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21:38, 7 октября 2024Мир

Захарова напомнила о насильственной стерилизации в США

Захарова: в США до сих пор узаконена насильственная стерилизация
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Законодательство США до сих пор разрешает насильственную стерилизацию как женщин, так и мужчин. Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом дипломат прокомментировала слова кандидата в президенты и действующего вице-президента США Камалы Харрис о том, что она не может вспомнить о каком-либо законе, легализующем решения властей США относительно тела мужчин. Захарова отметила, что с 1907 по 1963 год до 64 тысяч человек подверглись процедуре принудительной стерилизации. «К мужчинам чаще всего применялась вазэктомия (сами посмотрите, что это такое). В редких случаях пациентов кастрировали», — уточнила она.

Кроме того, дипломат указала, что и в настоящее время судебная история США включает в себя прецеденты, в которых судьи раз «за разом признают право медицинских и административных властей на недобровольную стерилизацию как женщин, так и мужчин».

Камала Харрис выделилась борьбой за право на аборт. В 2022 году Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда», согласно которому каждый штат был обязан реализовывать право на прерывание беременности. Вице-президент выступила против данного решения и стала одним из самых ярых его критиков.

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      Марина Совина
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