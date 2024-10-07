Зависимость российского бюджета от нефтегазовых доходов оценили

Силуанов заявил о снижении зависимости бюджета России от нефтегазовых доходов

В настоящее время власти выходят на снижение зависимости федерального бюджета от денежных поступлений от продаж энергетических ресурсов, включая нефть и газ. Об этом заявил глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

Одним из главных источников финансирования госказны в ближайшие несколько лет будут выступать внутренние заимствования, уточнил министр в ходе выступления на слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федбюджета на 2025-2027 годы. Снижение зависимости от нефтегазовых доходов войдет в число ключевых приоритетов.

Ранее в Минфине сообщили о резком росте ненефтегазовых доходов федерального бюджета. Согласно данным ведомства, объем подобных поступлений в госказну по итогам первых восьми месяцев 2024 года увеличился на 27,3 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. В денежном выражении показатель составил 15,473 триллиона рублей.

В Минфине также отметили заметный рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, со стороны крупнейших представителей ненефтегазовых отраслей российской экономики. Это обстоятельство, как уточнили в ведомстве, формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста подобной категории доходов.