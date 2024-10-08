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18:02, 8 октября 2024Россия

Беспилотник ВСУ засекли в небе над Курской областью

В небе над Курской областью сбит украинский беспилотник

Фото: Александр Река / ТАСС

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) засекли в небе над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Летательный аппарат был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны около 16:00 по московскому времени.

Целью дрона было нанести удар по объекту на территории России, отметили в военном ведомстве. Там указали, что речь идет о беспилотнике самолетного типа — такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

Ранее 8 октября в результате одного из ударов беспилотников ВСУ по Белгородской области два человека получили ранения. Белгородская область наряду с Курской является одним из наиболее подверженных атакам украинских дронов регионов. Также 8 октября беспилотник ВСУ атаковал Севастополь.

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      Алан Босиков
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