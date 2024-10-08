Два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по автомобилю в российском регионе

ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области, пострадали два человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. О новых ударах со стороны соседнего государства сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В городе Шебекино беспилотник спикировал на автомобиль ГАЗель, в результате чего ранения получили два человека. Сейчас их транспортируют в областную клиническую больницу.

Еще один удар ВСУ нанесли по селу Черемошному Белгородского района, где после прилета дрона уничтожен некий торговый объект.

Информация о последствиях атак уточняется.

Белгородская область — один из наиболее подверженных атакам со стороны Украины регионов. Так, 7 октября ВСУ атаковали еще один автомобиль, пострадал один человек. На этом фоне в области был сформирован добровольческий отряд «Барс – Белгород» для защиты от возможной агрессии. 8 октября Гладков сообщил о вступлении в подразделение двух местных чиновников.