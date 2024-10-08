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11:06, 8 октября 2024Россия

Два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по автомобилю в российском регионе

ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области, пострадали два человека

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. О новых ударах со стороны соседнего государства сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В городе Шебекино беспилотник спикировал на автомобиль ГАЗель, в результате чего ранения получили два человека. Сейчас их транспортируют в областную клиническую больницу.

Еще один удар ВСУ нанесли по селу Черемошному Белгородского района, где после прилета дрона уничтожен некий торговый объект.

Информация о последствиях атак уточняется.

Белгородская область — один из наиболее подверженных атакам со стороны Украины регионов. Так, 7 октября ВСУ атаковали еще один автомобиль, пострадал один человек. На этом фоне в области был сформирован добровольческий отряд «Барс – Белгород» для защиты от возможной агрессии. 8 октября Гладков сообщил о вступлении в подразделение двух местных чиновников.

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      Алан Босиков
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