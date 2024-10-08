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16:17, 8 октября 2024Россия

В Севастополе сработала система ПВО

В небе над Севастополем сбит украинский беспилотник

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В небе над Севастополем сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

Дрон был уничтожен в районе Северной стороны, уточнил он. Данных о повреждении гражданской инфраструктуры вследствие падения обломков не зафиксировано, подчеркнул глава города.

В связи с новой попыткой атаки Развожаев напомнил горожанам о необходимости соблюдать меры предосторожности. В частности, он попросил жителей в случае обнаружения опасных находок сообщать о них экстренным службам.

Ранее 8 октября была атакована Белгородская область – еще один регион, который часть становится целью украинских войск. Пострадали два человека, они получили ранения в результате налета беспилотника на автомобиль.

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      Алан Босиков
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