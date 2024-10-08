Болевший раком известный телеведущий упал с лестницы и не выжил

Турецкий телеведущий Чиваоглу упал с лестницы и попал в больницу

Известный турецкий телеведущий и медиаменеджер, 85-летний Гюнери Чиваоглу, болевший раком, не выжил после падения с лестницы. На новость турецкого издания Hurriyet обратила внимание «Российская газета».

Чиваоглу не стало 1 октября. Газета подчеркивает, что это случилось после продолжительной болезни. По данным издания, журналист четыре года боролся с раком. Весной в 2023-м он упал с лестницы в ресторане и ударился головой. Примерно через две недели после случившегося он обратился к врачу и узнал, что из-за удара у него образовался отек мозга. Ему провели операцию.

Однако после лечения у Чиваоглу обнаружилась пневмония и отек мозга вернулся. Лечение от рака было приостановлено, из-за чего злокачественные опухоли стали расти. Спасти журналиста не удалось.

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Их время пришло!

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