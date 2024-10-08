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17:14, 8 октября 2024Силовые структуры

Бывшего главбуха и начальника отдела закупок парка «Патриот» обвинили во взятке

Бывших высокопоставленных чиновников парка «Патриот» обвинили во взятке

Фото:: Илья Наймушин / РИА Новости

Бывших сотрудников конгрессно-выставочного центра «Патриот» Минобороны России обвинили в получении многомиллионной взятки. Об этом во вторник, 8 октября, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

В отношении обоих фигурантов уголовного дела о взятке на сумму свыше 27,5 миллиона рублей избрана мера пресечения. Бухгалтера Пучкова отправили в СИЗО, а начальника отдела закупок Трифоногло под домашний арест.

Следствие установило, что с 2021 по 2024 год фигуранты получили от представителя коммерческой фирмы, исполнявшей многомиллионный госконтракт по техническому обслуживанию и санитарному содержанию зданий и сооружений Военно-патриотического парка культуры «Патриот», взятку на сумму свыше 27,5 миллиона рублей за ослабление контроля в рамках исполнения контракта.

29 августа российские силовики задержали экс-замминистра обороны России Павла Попова по делу о мошенничестве, которое связывают с обслуживанием и работой парка «Патриот».

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