Бывшего главбуха и начальника отдела закупок парка «Патриот» обвинили во взятке

Бывших высокопоставленных чиновников парка «Патриот» обвинили во взятке

Бывших сотрудников конгрессно-выставочного центра «Патриот» Минобороны России обвинили в получении многомиллионной взятки. Об этом во вторник, 8 октября, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

В отношении обоих фигурантов уголовного дела о взятке на сумму свыше 27,5 миллиона рублей избрана мера пресечения. Бухгалтера Пучкова отправили в СИЗО, а начальника отдела закупок Трифоногло под домашний арест.

Следствие установило, что с 2021 по 2024 год фигуранты получили от представителя коммерческой фирмы, исполнявшей многомиллионный госконтракт по техническому обслуживанию и санитарному содержанию зданий и сооружений Военно-патриотического парка культуры «Патриот», взятку на сумму свыше 27,5 миллиона рублей за ослабление контроля в рамках исполнения контракта.

29 августа российские силовики задержали экс-замминистра обороны России Павла Попова по делу о мошенничестве, которое связывают с обслуживанием и работой парка «Патриот».