Гладков сообщил о закрытии двух сел в Белгородской области. Всех жителей Петровки и Соловьевки эвакуируют

Глава Белгородской области Гладков: жителей сел Петровка и Соловьевка эвакуируют

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителей сел Петровка и Соловьевка эвакуируют. По словам главы региона, въезд в оба населенных пункта будет закрыт.

Начинаем процедуру отселения и предоставления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района Вячеслав Гладков Губернатор Белгородской области

По словам главы Белгородского района Анны Куташовой, практически все проживающие в селах уже покинули эти населенные пункты. Она уточнила, что в Петровке остались менее 30 человек.

В регионе эвакуируют детей из обстреливаемых районов

В августе Гладков сообщил, что из приграничных районов Белгородской области, находящихся в зоне постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут эвакуировать детей. Губернатор отметил, что речь идет о школьниках, которые проживают в Шебекино, Муроме, Новой Таволжанке, Ржевке, а также в населенных пунктах Валуйского городского округа, Краснояружского и Борисовского районов.

Будем вывозить детей из населенных пунктов приграничных муниципалитетов, находящихся в зоне постоянных обстрелов врага, на очное обучение в другие регионы страны Вячеслав Гладков Губернатор Белгородской области

Также россиян эвакуируют из Курской области. По данным на 11 сентября, из приграничного региона эвакуировали 150 тысяч жителей.

Число пострадавших от обстрелов ВСУ растет

Мирная жительница пострадала при обстреле города Шебекино со стороны Украины 8 октября. Ее доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.

2 октября стало известно, что 13 человек получили ранения при обстреле украинскими войсками сельхозпредприятия в селе Ясные Зори Белгородской области, еще одного человека спасти не удалось.

В сентябре в результате атаки ВСУ на белгородское село Черемошное пострадали 12 мирных жителей, семь из которых — бойцы самообороны. Гладков пообещал представить всех пострадавших к государственным наградам.

Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что из-за действий украинских военных пострадали 300 мирных жителей Курской области. Он считает, что названные данные неокончательны, поскольку большая часть пострадавших людей все еще находится на контролируемых ВСУ территориях.