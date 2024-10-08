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03:10, 8 октября 2024Мир

Харрис назвала главного противника США

Харрис: главным противником США является Иран

Фото: Nathan Howard / Reuters

Главным противником США является Иран. Об этом заявила кандидат на пост главы государства Камала Харрис в интервью телеканалу CBS.

Политик также подчеркнула, что в случае победы на предстоящих выборах одним из главных приоритетов для нее будет не допустить появления ядерного оружия у Тегерана.

Ранее разведка США сообщила, что для Ирана победа Харрис на выборах более предпочтительна, чем победа кандидата-республиканца Дональда Трампа. При этом, по ее данным, Россия отдает предпочтение победе Трампа.

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      Марина Совина
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