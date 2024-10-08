Разведка США назвала Трампа предпочтительным для России кандидатом на выборах

Для России победа Дональда Трампа на выборах президента США более предпочтительна, чем победа Камалы Харрис. Об этом на специальном брифинге заявил представитель аппарата директора Национальной разведки США, передает ТАСС.

Чиновник также отметил, что Иран отдает предпочтение победе Харрис. Он подчеркнул, что «иностранные усилия по подрыву американской демократии» не закончатся в день выборов, и «иностранные субъекты влияния» продолжат ставить итоги голосования под сомнение.

«Разведывательное сообщество по-прежнему считает, что Россия отдает предпочтение бывшему президенту [Трампу], а Иран — вице-президенту [Харрис]. Мы также продолжаем считать, что Китай не стремится повлиять на президентские выборы», — сообщили в разведке.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сожаление о том, что Дональд Трамп не был «вождем, королем и президентом» повсюду последние 10 тысяч лет. «Нетленка от Трампа: "Если бы президентом был я, то войны в (вставьте любое) удалось бы избежать!"» — поиронизировал Медведев над заявлением Трампа.