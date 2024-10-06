Медведев прокомментировал заявления Трампа о войнах в мире

Дмитрий Медведев поиронизировал над заявлением Трампа о войнах в мире

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сожаление о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не был вождем, королем и президентом повсюду последние 10 тысяч лет. Заявления Трампа о войнах в мире политик прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Нетленка от Трампа: "Если бы президентом был я, то войны в (вставьте любое) удалось бы избежать!". Как жаль, что он не был вождем, фараоном, шахом, каганом, султаном, князем, королем, царем, президентом повсюду в последние 10 тысяч лет!» — поиронизировал Медведев над заявлением Трампа.

Ранее Трамп назвал ракетный удар Ирана по Израилю войной, которую можно было предотвратить. Политик подчеркнул, что она не произошла бы, если бы он был президентом.

1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами КСИР в Ливане.