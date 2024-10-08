Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:33, 8 октября 2024Мир

Харрис уклонилась от ответа на вопрос про поддержку членства Украины в НАТО

Харрис не ответила, поддержит ли она вступление Украины в НАТО в случае избрания

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис уклонилась от ответа на вопрос о том, поддержит ли она вступление Украины в НАТО в случае победы на выборах. На эту тему она высказалась в интервью телеканалу CBS.

Харрис заявила, что пока рано об этом говорить. «Это все те вопросы, которые мы будем решать, когда и если до этого дойдет», — сказала она, добавив, что сейчас США поддерживают «способность Украины защищаться».

В том же интервью Харрис рассказала, кого считает главным противником США. По ее словам, им является Иран.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Украине предложат «конкретные шаги» для членства в НАТО на встрече контактной группы по обороне в Рамштайне (Германия).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Чтобы они поняли». Премьер Словакии предложил ударить ракетой по Брюсселю из-за призывов разрешить Киеву бить по России

      На Западе предупредили об угрозе для НАТО

      Харрис уклонилась от ответа на вопрос про поддержку членства Украины в НАТО

      Трамп назвал общий объем внешней помощи Украине

      Священник взял телефон у прихожанина и украл голые фотографии его жены

      Ким Чен Ын рассказал о появлении мурашек от одной мысли

      Харрис назвала главного противника США

      Минюст нашел идею превосходства Европы над Россией в видео Понасенкова

      В России испытают вакцину от рака. Что о ней известно и кому ее будут колоть?

      В Польше миллиардер выгнал сыновей из руководства своей компании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше