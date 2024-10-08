Харрис уклонилась от ответа на вопрос про поддержку членства Украины в НАТО

Харрис не ответила, поддержит ли она вступление Украины в НАТО в случае избрания

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис уклонилась от ответа на вопрос о том, поддержит ли она вступление Украины в НАТО в случае победы на выборах. На эту тему она высказалась в интервью телеканалу CBS.

Харрис заявила, что пока рано об этом говорить. «Это все те вопросы, которые мы будем решать, когда и если до этого дойдет», — сказала она, добавив, что сейчас США поддерживают «способность Украины защищаться».

В том же интервью Харрис рассказала, кого считает главным противником США. По ее словам, им является Иран.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Украине предложат «конкретные шаги» для членства в НАТО на встрече контактной группы по обороне в Рамштайне (Германия).