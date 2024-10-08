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11:06, 8 октября 2024Экономика

Экс-супруги из России затеяли спор на десятки миллионов евро из-за турецкого отеля

Sabah: экс-супруги из России судятся из-за акций турецкого отеля на €80 млн

Фото: Murad Sezer / Reuters

Россияне затеяли имущественный спор стоимостью 80 миллионов евро. Предметом судебных разбирательств между бывшими супругами стали акции отеля в турецкой Анталье, пишет местная газета Sabah.

Как сообщается, речь идет о пятизвездочной гостинице Crowne Plaza в центре курортного города. По сведениям источников газеты, 95 процентами акций компании владеет гражданин России Арби Алаудинов. Оставшиеся 5 процентов бизнесмен передал бывшей жене Алле и сыну — в качестве алиментов на содержание. Однако впоследствии, как убежден Алаудинов, экс-супруга втайне от него провела заседание Совета директоров и, предоставив поддельные документы, завладела всем пакетом акций.

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      Виктория Клабукова
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