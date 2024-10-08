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17:32, 8 октября 2024Из жизни

Кокетливая бобриха очаровала губернатора и избежала выселения

В США бобриха полюбилась спасателям и избежала выселения в дикую природу

Фото: Jessica Rinaldi / The Boston Globe / Getty Images

Губернатор штата Массачусетс, США, очаровалась кокетливой бобрихой Ниби и позволила ей избежать выселения в дикую природу. Об этом сообщает Associated Press.

Сотрудники Newhouse Wildlife Rescue нашли Ниби у обочины дороги, когда она была еще совсем маленькой. Тогда они решили, что бобры, обитающие неподалеку, могут быть ее родителями. Они попытались воссоединить их, однако животные не приняли Ниби.

Бобриха осталась жить в центре Newhouse Wildlife Rescue в огромном вольере с бассейном и скоро полюбилась всей команде волонтеров. Однако, когда Ниби исполнилось два года, ее делом заинтересовался MassWildlife — массачусетский отдел Департамента рыболовства и дикой природы. Он заявил, что спасатели должны выпустить бобриху на свободу.

«Едва ли можно рассматривать ее освобождение, в то время как ей, кажется, нравятся только люди, и она не выглядит заинтересованной в том, чтобы жить в дикой природе и общаться с представителями своего вида», — отметила основательница Newhouse Wildlife Rescue. Она подчеркнула, что, если отпустить бобриху сейчас, у нее останется не так много времени до зимы, чтобы научиться строить дом и плотины, а также делать запасы.

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Неравнодушные граждане даже создали петицию, чтобы оставить Ниби спасателям. Она собрала 25 тысяч подписей. В конце концов ее судьбу решила губернатор Массачусетса. «Ниби покорила сердца многих наших жителей, в том числе и мое», — призналась она и заступилась за бобриху.

В центре спасения диких животных отметили, что обычно бобры уходят от родителей в два-три года. Они не исключают того, что через год Ниби захочет вернуться в дикую природу. Тогда, как отмечают волонтеры, они не будут препятствовать ей.

Ранее сообщалось, что немецкий эколог Герхард Шваб призвал премьер-министра Польши Дональда Туска прекратить войну с бобрами. Он отметил, что эти животные могут быть полезны: в его родной Баварии они сдерживают течения ручьев и спасают от затопления целые деревни.

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      Юлия Юткина
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