Минобороны отчиталось о боях в Курской области

Минобороны России сообщило о продолжении наступления в Курской области

Российские войска продолжают контрнаступление в Курской области. Эти и другие подробности ведения боев в регионе журналистам сообщили в Минобороны России.

В частности, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение девяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои проходили в районах населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово.

Помимо того, за сутки противник предпринял две попытки контратак в районах населенных пунктов Любимовка, Плехово и Русское Поречное. Все попытки наступать были отражены российскими солдатами, добавили в оборонном ведомстве.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Ранее в Курской области сняли на видео погоню дрона ВСУ за российскими морпехами, находившимися в «Ниве». На кадрах, снятых из-за укрытия, видно движущийся по дороге автомобиль. В нескольких метрах от него летит беспилотник. В один момент дрон идет на снижение, пытаясь атаковать «Ниву».