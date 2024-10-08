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14:12, 8 октября 2024Интернет и СМИ

Минтранс опровeрг информацию о подготовкe ограничивающих работу таксистов норм

Минтранс опровeрг подготовку норм, ограничивающих работу самозанятых таксистов

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Минтранс опровeрг информацию о подготовкe норм, ограничивающих работу самозанятых таксистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник «Известий» сообщил, что Минтранс планирует запретить работу в такси лицам без трудоустройства в таксопарках.

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«Минтранс не ведет разработку норм, которые бы ограничили возможности самозанятых и вводили бы дополнительные обязанности для так называемых "таксопарков", помимо уже предусмотренных Гражданским, Трудовым кодексами и федеральным законом о такси», — опровергли сообщение в пресс-службе ведомства.

В министерстве уточнили, что все перевозчики, включая таксопарки, осуществляют свою деятельность исходя из положений этих кодексов и закона о такси. В Минтрансе подчеркнули, что отношения между службами заказа такси и перевозчиками строятся исключительно на договорной основе, граждане и юрлица свободны в заключении договора.

Информация о том, что Минтранс хочет запретить работу в такси лицам без трудоустройства в таксопарках, получила широкое распространение в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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      Олег Давыдов
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