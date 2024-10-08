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11:45, 8 октября 2024Культура

Названо имя самой богатой женщины-музыканта в мире

Forbes: Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире
Тейлор Свифт

Тейлор Свифт. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская певица Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире. Об этом следует из данных Forbes.

Состояние артистки оценивается в 1,6 миллиарда долларов. Отмечается, что это на 200 миллионов долларов больше, чем у барбадосской певицы Рианны.

Рекордный тур Свифт Eras Tour, который принес ей 600 миллионов долларов, вывел исполнительницу в статус миллиардера еще в 2023 году. Также в 600 миллионов долларов оценивается музыкальный каталог артистки и в 125 миллионов долларов — ее недвижимость.

Ранее сообщалось, что Тейлор Свифт побила рекорд Бейонсе, став главным триумфатором премии MTV VMA.

ЖЗЛ
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      Варвара Кошечкина
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