Названо имя самой богатой женщины-музыканта в мире

Forbes: Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Американская певица Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире. Об этом следует из данных Forbes.

Состояние артистки оценивается в 1,6 миллиарда долларов. Отмечается, что это на 200 миллионов долларов больше, чем у барбадосской певицы Рианны.

Рекордный тур Свифт Eras Tour, который принес ей 600 миллионов долларов, вывел исполнительницу в статус миллиардера еще в 2023 году. Также в 600 миллионов долларов оценивается музыкальный каталог артистки и в 125 миллионов долларов — ее недвижимость.

Ранее сообщалось, что Тейлор Свифт побила рекорд Бейонсе, став главным триумфатором премии MTV VMA.