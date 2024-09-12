Тейлор Свифт установила рекорд по количеству статуэток

Певица Тейлор Свифт опередила Бейонсе по количеству наград MTV VMA

Тейлор Свифт побила рекорд Бейонсе, став главным триумфатором премии MTV VMA. Об этом стало известно после оглашения результатов.

Теперь у Тейлор всего 30 статуэток MTV VMA — это рекорд по их количеству наград за всю историю премии. У Бейонсе, которая теперь располагается на втором месте, 26 наград. Свифт также стала первой артисткой, которая пять раз стала победителем в номинации «Видео года».

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп предупредил Тейлор о последствиях поддержки другой кандидатки на пост главы государства Камалы Харрис.