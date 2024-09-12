Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:42, 12 сентября 2024Культура

Тейлор Свифт установила рекорд по количеству статуэток

Певица Тейлор Свифт опередила Бейонсе по количеству наград MTV VMA

Фото: Shawn Punch / Globallookpress.com

Тейлор Свифт побила рекорд Бейонсе, став главным триумфатором премии MTV VMA. Об этом стало известно после оглашения результатов.

Теперь у Тейлор всего 30 статуэток MTV VMA — это рекорд по их количеству наград за всю историю премии. У Бейонсе, которая теперь располагается на втором месте, 26 наград. Свифт также стала первой артисткой, которая пять раз стала победителем в номинации «Видео года».

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп предупредил Тейлор о последствиях поддержки другой кандидатки на пост главы государства Камалы Харрис.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      «Насильно сгоняли мирных жителей». Россия заявила о создании Украиной подобия концлагерей в Курской области

      «Роскосмос» предлагал НАСА помощь в ситуации со Starliner

      В Госдуме раскрыли ситуацию с вопросом законности вейпов в России

      Женщина без билета проникла в самолет, гуляла между рядами и задержала рейс на четыре часа

      Алсу уехала в США после тяжелого развода

      WADA оценило информацию о пропаже из дела заключения в пользу оправдания Валиевой

      Врач предупредил об опасности привычки тереть глаза

      Косатка поиграла с рыбаками в догонялки и попала на видео

      Гипертоникам перечислили самые полезные продукты

      Дина Саева снялась в дырявом кроп-топе и мини-юбке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше