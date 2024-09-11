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16:06, 11 сентября 2024Мир

Трамп предупредил Тейлор Свифт о последствиях поддержки Харрис

Трамп: Тейлор Свифт заплатит свою цену за поддержку Камалы Харрис
Тейлор Свифт

Тейлор Свифт. Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters

Американская певица Тейлор Свифт заплатит свою цену за то, что публично поддержала кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис. Об этом заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп, передает The Hill.

«Я не был поклонником Тейлор Свифт (...) Насколько мне известно, она всегда поддерживала демократов, и, скорее всего, за это ей придется заплатить свою цену в сфере музыкального бизнеса», — поделился своим мнением республиканец.

Трамп отметил, что поддержка певицей Харрис была «лишь вопросом времени», так как, по его словам, Свифт имеет «очень либеральные взгляды». Однако он подчеркнул, что при этом она не могла поддержать кандидатуру действующего президента США Джо Байдена, когда он участвовал в предвыборной гонке.

Ранее Тейлор Свифт публично поддержала Камалу Харрис после предвыборных дебатов с ее оппонентом Дональдом Трампом.

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      Дарья Устьянцева
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