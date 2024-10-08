Названы доступные продукты для снижения риска деменции

Генетик Тим Спектор посоветовал есть черную фасоль для снижения риска деменции

Генетик Тим Спектор назвал черную фасоль и ежевику источником полифенолов — соединений, которые помогают помочь снизить воспаление в организме и риск развития деменции. Эти доступные продукты, которые помогают в профилактике заболевания, он посоветовал в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам эксперта, растительные продукты темного цвета, такие как черная фасоль и ежевика, содержат полифенолы — тип антиоксиданта, который благоприятно действует на кишечник, помогает работе иммунитета и уменьшает воспаление.

Спектор отметил, такие продукты также снижают риск деменции. Кроме того, растительные продукты темного цвета полезны для профилактики артрита и диабета, подчеркнул специалист.

Ранее Спектор рассказал, что настроение и психическое здоровье напрямую зависят от состояния кишечника, и назвал идеальное для ЖКТ питание. Эксперт предупредил, что рацион с высоким содержанием обработанных продуктов негативно сказывается на состоянии микрофлоры кишечника и, как следствие, на эмоциональном состоянии.