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14:21, 8 октября 2024Экономика

Невозможность отключения Турции от SWIFT объяснили

Источник ТАСС исключил возможность отключения Турции от SWIFT

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Обсуждения отключения Турции от SWIFT связаны с «дискуссиями и разговорами для экономических таблоидов», само подобное развитие событий фактически исключено. Об этом заявил ТАСС информированный источник в сфере банковского комплаенса в Анкаре.

«Будем откровенны, торговые отношения Турции и России в определенной степени — это фактически торговля Запада с Россией [через Турцию]», — объяснил собеседник агентства.

В свою очередь турецкий экономист Барту Сорал указал, что «не думает, что такое вообще возможно», поскольку страна «и так выполняет все, что от нее хотят США в регионе», а в случае отключения от SWIFT начнет пользоваться китайской платежной системой CIPS и сблизится с БРИКС.

Ранее о том, что США угрожают отключить Турцию от международной платежной системы и расчетов в долларах из-за ее сотрудничества с Россией, рассказал журналистам заместитель председателя партии Vatan Хакан Топкурулу.

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      Дмитрий Воронин
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