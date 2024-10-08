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11:30, 8 октября 2024Экономика

Один из сегментов российской экономики вырастет почти в два раза

АСИ: доля креативной экономики дойдет до 6 процентов к 2030 году

Фото: ArthurHidden / Freepik

К 2030 году доля креативных индустрий в российской экономике должна дойти до шести процентов от ВВП. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Агентство стратегических инициатив (АСИ).

В настоящее время эта доля составляет 3,5 процента. Отмечается, что до 2030 года агентство вместе со специалистами подготовит дорожные карты, касающиеся развития 16 отраслей креативной экономики.

Как заявила директор центра по развитию креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде, соответствующую компанию будет выгоднее регистрировать не в столице или Санкт-Петербурге, а в иных городах. Причина — местные стимулирующие меры, направленные на развитие именно креативных индустрий.

Ранее сообщалось, что к креативному сектору экономики относят такие направления, в которых акцент сделан на интеллектуальной деятельности и индивидуальном творчестве. Опросы показали, что почти четверть жителей РФ работают именно в этом сегменте.

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      Кирилл Луцюк
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