Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:07, 8 октября 2024Интернет и СМИ

Популярный комик перед гастролями в США заявил о подражании американскому юмору в России

Комик Чужой назвал выступления на русском языке игрой в стендап

Кадр: Денис Чужой / Youtube

Известный стендап-комик Денис Чужой сравнил юмор в России и США и назвал выступления на русском языке игрой в стендап. Подробности он раскрыл в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Чужой рассказал, что в ближайшее время отправится в тур по США, в рамках которого выступит в Остине, где хорошо развита индустрия юмора.

По словам комика, в Остине он планирует выступить на открытом микрофоне в популярном местном стендап-клубе. «Просто потому что это будет по-настоящему, у меня всегда было ощущение, что стендап на русском — это немножко игра в то, как у взрослых ребят. Мы, когда начинали заниматься стендапом, тоже брали табурет, микрофон, не очень понимали, зачем нам табурет (...) просто его ставили, и только через несколько лет начали понимать, что к чему», — заявил он о подражании американским комикам.

Юморист назвал выступление на одной сцене с американскими комиками попыткой «побыть в одной лиге со взрослыми ребятами».

Ранее Денис Чужой сравнил российский и европейский юмор. Он отметил, что в России, и в США, и в Британии стендап уже давно стал индустрией. В то же время в Европе, по словам Чужого, индустрия еще до конца не сложилась. Стендапер объяснил, что для достижения успеха в сфере юмора в Европе, в частности в Барселоне, необходимо налаживать связи с коллегами.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров предупредил об ответных мерах на удары ВСУ вглубь России

      Алексей Потехин назвал причину ухода из «Руки Вверх!»

      России выдали 120 скрывавшихся за границей обвиняемых

      Новый носитель «Калибров» отправился во Владивосток

      Названа причина смерти игравшего депутата Наливкина российского актера

      В захоронении в Туве нашли «монгольский след»

      Российский айтишник взломал онлайн-магазин с наркотиками и воровал амфетамин на продажу

      Единственный выживший в Непале россиянин рассказал о своем спасении

      Собранный в России урожай зерна подсчитали

      Россиянин принес в больницу откушенный собакой нос

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше