Популярный комик перед гастролями в США заявил о подражании американскому юмору в России

Комик Чужой назвал выступления на русском языке игрой в стендап

Известный стендап-комик Денис Чужой сравнил юмор в России и США и назвал выступления на русском языке игрой в стендап. Подробности он раскрыл в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Чужой рассказал, что в ближайшее время отправится в тур по США, в рамках которого выступит в Остине, где хорошо развита индустрия юмора.

По словам комика, в Остине он планирует выступить на открытом микрофоне в популярном местном стендап-клубе. «Просто потому что это будет по-настоящему, у меня всегда было ощущение, что стендап на русском — это немножко игра в то, как у взрослых ребят. Мы, когда начинали заниматься стендапом, тоже брали табурет, микрофон, не очень понимали, зачем нам табурет (...) просто его ставили, и только через несколько лет начали понимать, что к чему», — заявил он о подражании американским комикам.

Юморист назвал выступление на одной сцене с американскими комиками попыткой «побыть в одной лиге со взрослыми ребятами».

Ранее Денис Чужой сравнил российский и европейский юмор. Он отметил, что в России, и в США, и в Британии стендап уже давно стал индустрией. В то же время в Европе, по словам Чужого, индустрия еще до конца не сложилась. Стендапер объяснил, что для достижения успеха в сфере юмора в Европе, в частности в Барселоне, необходимо налаживать связи с коллегами.