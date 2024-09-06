Популярный комик сравнил российский и европейский юмор

Известный стендап-комик Денис Чужой сравнил российский и европейский юмор. Подробности он раскрыл в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

«В России, и в США, и в Британии стендап уже давно стал индустрией, и там не так важно дружить с людьми, ты можешь просто быть хорошим профессионалом (...). Ты получишь сценическое время, ты получишь внимание площадок и менеджеров», — отметил юморист. В то же время в Европе, по словам Чужого, индустрия еще до конца не сложилась и «держится на самих комиках».

Стендапер объяснил, что для достижения успеха в сфере юмора в Европе, в частности в Барселоне, необходимо налаживать связи с коллегами. «Тебе нужно дружить с комиками, чтобы они тебя ставили на проверке материалов, какие-то большие шоу, чтобы было время на сцене попробовать новые шутки, и я понял, что у меня сейчас задача — подружиться с людьми в меркантильных целях становления регулярным комиком в барселонских клубах», — заключил он.

Ранее Денис Чужой оценил уровень русофобии в европейских странах. Юморист признался, что ни разу не столкнулся с ней за время своего пребывания в Европе.