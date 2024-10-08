Посольство России в Британии обвинило Запад в поставке Украине отравляющих веществ

Посольство России: Британия замалчивает использование ВСУ запрещенных веществ

Великобритания замалчивает факты использования запрещенных отравляющих веществ Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне, передает ТАСС.

«Беспочвенно обвиняя Россию, они замалчивают подтвержденные факты использования запрещенных отравляющих веществ и химических средств формированиями киевского режима», — утверждается в заявлении диппредставительства.

В российском посольстве добавили, что в настоящее время существуют «неопровержимые доказательства того, что токсичные химикаты, среди прочего, поставляются на Украину при содействии Запада».

Диппредставительство также отвергло обвинения в якобы нарушении Россией Конвенции о запрещении химического оружия. Согласно заявлению, Москва строго придерживается норм международного права в этом вопросе, а в арсеналах российских войск химическое оружие отсутствует.

Ранее Британия внесла в санкционный список войска радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России.